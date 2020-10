Veröffentlicht am 26. Oktober 2020 von wwa

BENDORF – Straßenverkehrsgefährdung und Beleidigungen auf der B 42

Am Samstagabend, 24. Oktober 2020, um 19:00 Uhr kam es auf der B 42 in Höhe der Abfahrt Bendorf Süd in Fahrtrichtung Vallendar zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Der beschuldigte Fahrer eines weißen Hyundai fuhr zunächst sehr dicht auf den vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer auf und nötigte ihn zusätzlich durch mehrfaches Betätigen der Lichthupe. Anschließend überholte er ihn und scherte derart knapp vor ihm wieder ein, sodass er zu einer Vollbremsung gezwungen wurde. Daraufhin folgten gegenseitige Beleidigungen und es war dem Zufall zu verdanken, dass es nicht zu einem Unfall kam. Der beschuldigte Fahrer konnte durch die Polizei ermittelt werden und muss sich nun in entsprechenden Strafverfahren verantworten. Quelle: Polizei