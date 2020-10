Veröffentlicht am 26. Oktober 2020 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall auf der L 280 – zwei Person verletzt

Eine 29jährige Pkw Fahrerin befuhr am Samstagmorgen, 24. Oktober 2020, gegen 07.56 Uhr mit ihrem Fahrzeug in Kirchen die L 280 aus Richtung Kirchen kommend in Fahrtrichtung Niederfischbach. Eine 84jährige Fahrzeugführerin befuhr die Strecke in entgegengesetzter Richtung. An der Kreuzung in Richtung Aldi Markt wollte die 29jährige nach links in Richtung Markt einbiegen, übersah jedoch den entgegenkommenden Pkw der 84jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Dadurch wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Quelle: Polizei