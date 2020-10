Veröffentlicht am 25. Oktober 2020 von wwa

OBERWAMBACH – Illegale Abfallentsorgung in der Gemarkung Oberwambach

Die örtliche Ordnungsbehörde stellte am Freitag, 23. Oktober 2020, wiederholt eine illegale Müllentsorgung fest. Die Ablagerung wurde an dem Wirtschaftsweg „Fischweiherweg“ in Richtung Lautzert festgestellt. Hierbei handelt es sich um acht Altreifen.

Sollten Bürger/innen Hinweise auf den Verursacher geben können, so wird um Kontaktaufnahme unter 02681-850 gebeten. Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld – örtliche Ordnungsbehörde