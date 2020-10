Veröffentlicht am 25. Oktober 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Zahl der Infektionen erneut gestiegen

Die Corona-Pandemie sorgt im Kreis Altenkirchen für weiter steigende Infektionszahlen: Gegenüber der letzten Meldung an die Medien am Freitag, 23. Oktober 2020, verzeichnet das Kreisgesundheitsamt in Altenkirchen am Sonntagnachmittag, 25. Oktober 2020, um 15 Uhr, ein Plus von 45 Fällen. 30 kamen am Samstag hinzu, 15 am Sonntag. Etwa die Hälfte geht zurück auf Umfeld-Testungen der Hochzeit bei der Baptisten-Gemeinde in Altenkirchen, die andere Hälfte resultiert aus vielen Einzeltests.

Die Zahl aller seit März im Kreis positiv Getesteten liegt nun bei 541, die Sieben-Tage-Inzidenz bei 108,7, wobei es hier in der Regel Abweichungen zu den vom Land auf corona.rlp.de veröffentlichten Werten gibt. Das hängt mit unterschiedlichen Meldezeitpunkten bei Kreis, Land und Bund zusammen.

Die Zahl der aktuell positiv getesteten Personen im Kreis lag am Freitag bei 195. In der Addition der neuen Fälle errechnen sich 240. Tatsächlich ist diese Zahl niedriger, denn gleichzeitig steigt die Zahl der Geheilten von zuletzt 289. Am Sonntag konnten beide Zahlen jedoch aus technischen Gründen nicht tagesaktuell ausgewiesen werden, so dass diese erst am Montag wieder verbindlich vorliegen.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 541

Steigerung zum 23. Okt.: +45

Aktuell positiv getestet: 240*

Geheilte: 289*

Verstorbene: 12

* am 25. Oktober nicht tagesaktuell ausweisbar