CORONA – LANDKREIS NEUWIED 73 positive Corona-Fälle im Landkreis Neuwied

Im Kreis Neuwied wurden seit Freitag, 23. Oktober 2020, 73 neue Corona-Positivfälle registriert. Die Summe aller Fälle steigt auf 811 an. Der Inzidenzwert liegt gemäß aktueller Berechnung des Landesuntersuchungsamtes RLP bei 83,7. Damit liegt der Kreis Neuwied weiterhin in der Warnstufe „rot“ und gilt als Risikogebiet. Durch das Infektionsgeschehen sind aktuell die Kath. Kindertagesstätte in Windhagen, die Ev. Kita Rengsdorf, die Ev. Kita in Neustadt, die Kita der AWO Neuwied sowie die Samariter Pflege GmbH in Straßenhaus betroffen.

Seit Samstag gilt eine neue Allgemeinverfügung mit einschränkenden Maßnahmen für den Kreis Neuwied. Diese ist auf der Website der Kreisverwaltung (www.kreis-neuwied.de) einzusehen.

Auch an diesem Wochenende waren Teams, bestehend aus Polizei und Ordnungsamt, im Kreisgebiet unterwegs, um die Einhaltung der Vorgaben der Corona-Bekämpfungsverordnung zu kontrollieren. Laut Landesregierung sollen aktuell vermehrt Kontrollen durchgeführt werden, bei denen auch Beamte der Bereitschaftspolizei unterstützen werden. Verstöße sollen konsequent geahndet werden.

Die aktuellen Fälle verteilen sich auf die Kommunen wie folgt: