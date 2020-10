Veröffentlicht am 25. Oktober 2020 von wwa

REGION – Textilien einfach wegwerfen ist nicht „die“ Lösung

Beim Anblick dieser Müllhalde fragt man sich, ob man seine Kleidung nicht sinnvoller spenden kann. Selber zu den Kleiderkammern bringen ist jedenfalls besser als die Klamotten in den Container zu werfen und einfach darauf zu hoffen, dass sie bei Bedürftigen ankommen. Die auf dem Foto gezeigten Klamotten, die schon ein paar Wochen herumliegen, eignen sich bestenfalls nur noch für die Lumpensammlung. Ungeplante Corona-Freizeit und Aufräumwut hat so manchen dazu gebracht mal auszumisten.

Die Container wurden schnell voll und der Kleiderwust blieb oft davor liegen. Besser wäre gewesen es direkt in eine andere soziale Einrichtung spenden. Auch andere soziale Einrichtungen benötigen regelmäßig Kleiderspenden, um Bedürftigen in akuten Notsituationen mit warmer Kleidung und Schuhen zu helfen. Oder bei Sozialkaufhäusern abgeben. Träger von Sozialkaufhäusern sind in der Regel Wohlfahrtsverbände, Kirchen oder Sozialämter. Hier kann jeder – unabhängig von seinem Einkommen – besonders günstig einkaufen. (mabe) Foto: Marlies Becker