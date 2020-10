Veröffentlicht am 24. Oktober 2020 von wwa

BETZDORF-WISSEN Hohe Auszeichnung für den Wissener Reservistenchef – Waffensachkundelehrgang mit erfolgreicher Prüfung in Betzdorf nun abgeschlossen

Es war wahrlich ein Prüfungsmarathon an einem Sonntag. Drei Teilprüfungen mussten erfolgreich abgelegt werden, um das begehrte Zeugnis in Händen halten zu dürfen. Neben dem schriftlichen Teil mussten die Prüflinge auch die mündlich-praktische Prüfung meistern, bevor sie überhaupt zur Schießprüfung zugelassen wurden. Unter dem Vorsitz des Prüfungsausschusses, Axel Wienand, und Manuel Hüsch von der mitprüfenden und dienstaufsichtsführenden Kreisverwaltung Altenkirchen legten 14 von 15 Azubis kürzlich erfolgreich die Prüfung auf der Betzdorfer Schießstätte ab. Jedoch bevor diese ihre Zertifikate erhielten, geschah noch etwas Außergewöhnliches. RK-Vorsitzender, Oberstleutnant d. R. Axel Wienand, erhielt aus den Händen seines direkten Stellvertreters Gerd Kaminski (Linz/Rh.) die Ehrenmedaille der Wissener Reservistenkameradschaft in Gold.

Diese höchste Auszeichnung wurde in der fast dreißigjährigen Geschichte des Vereins nur mit Wienand insgesamt dreimal vergeben. Seit 1992 steht Wienand ununterbrochen der RK Wisserland vor und hat sie geprägt. Nun ist der Weg frei für den Ehrenvorsitz und Ehrenmitgliedschaft. In seiner Laudatio bekräftigte Kaminski die unermüdliche Schaffenskraft, die Kämpfernatur, aber auch die spartanische Einfachheit des Wissener Reservistenchefs. Auch wenn dieser kein wirklicher Fan von Ordens- und Ehrenzeichen sei, so sei nach fast dreißig Jahren Ehrenamtszeit nunmehr ohne wenn und aber eine Auszeichnung fällig. Kaminski sprach von dem Vorsitzenden und nicht etwa von einem Vorsitzenden. Dabei ergänzte er, Wienand habe die RK geprägt wie kein anderer und ihr den Stempel aufgedrückt. Er sei schlichtweg nicht ersetzbar.

Diese Aussage führte vor dem Schützenhaus in Betzdorf zu einer beklemmenden Stille. Wienand meinte, alles auf Erden würde sich früher oder später biologisch von selbst regeln und sprach seinen Mitstreitern viel Mut zu. Jeder sei letzten Endes ersetzbar: auch er, analysierte der RK-Vorsitzende. Abschließend lobte Kaminski die breite Veranlagung Wienands: Sei es in der militärischen Ausbildung, im Schießsport, Sport und Bootswesen, überall sei er uneingeschränkt einsetzbar, seine Schaffenskraft sei beispielhaft, waren schließende Worte.

Dann übernahm der Prüfungsausschussvorsitzende Wienand das Zepter und überreichte den Prüflingen, die aus dem Siegerland, dem Westerwald und dem Landkreis Altenkirchen stammen, ihre Lizenzen. Sogar drei Mitglieder vom Deutschen Motoryachtverband, darunter der Prüfungsausschussvorsitzende Koblenz-Rhein-Mosel, Axel Kargl, reisten zur Prüfung von der Untermosel an. In geselliger Runde klang der ereignisreiche und mithin fordernde Tag im Betzdorfer Schützenhaus aus. (guk) Foto: Tom Malik