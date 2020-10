Veröffentlicht am 24. Oktober 2020 von wwa

DÜRRHOLZ/DAUFENBACH Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Daufenbach

Am Samstagmorgen, 24. Oktober 2020, kam es gegen 07:00 Uhr in Daufenbach zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer kam in einer Kurve mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 40jährigen Fahrer Alkoholkonsum festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Auf seinen Führerschein wird er vorerst verzichten müssen. Quelle: Polizei