WISSEN Verkehrsunfall in Wissen – zwei Personen verletzt

Am Donnerstagvormittag, 22. Oktober 2020, gegen 10:19 Uhr, befuhr ein 80jähriger Fahrzeugführer mit seinem Opel Meriva die Wiesenstraße aus Richtung Weststraße kommend in Richtung Bahnhofstraße (B 62) und beabsichtigte nach links in Richtung Nisterbrück abzubiegen. Hierbei beachtete er nicht die Vorfahrt einer 22jährigen Fahrzeugführerin eines VW Polo, die die B 62 aus Richtung Nisterbrück in Richtung Regio-Bahnhof befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich, wobei die Beifahrerin des Unfallverursachers und die Fahrerin des VW Polo leichte Verletzungen erlitten. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt circa 12.000 Euro Sachschaden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Quelle: Polizei