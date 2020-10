Veröffentlicht am 24. Oktober 2020 von wwa

FLAMMERSFELD – Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden auf der B 256 innerorts Flammersfeld

Am Freitagabend, 23. Oktober 2020, gegen 22:15 Uhr, befuhr die 19jährige Fahrzeugführerin eines VW die Rheinstraße (B 256) in der Ortslage Flammersfeld in Richtung Oberlahr. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle über ihren VW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der PKW zunächst mit einer Straßenlaterne, die auf das Dach eines Wohnhauses knickte. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen das Schaufenster eines Geschäfts, so dass die Scheibe zerbrach. Verletzt wurde niemand. Quelle: Polizei