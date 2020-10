Veröffentlicht am 24. Oktober 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall in Wissen – Rollerfahrerin verletzt

Eine 15jährige Fahrzeugführerin befuhr am Donnerstagnachmittag, 22. Oktober 2020, gegen 15:10 Uhr, mit ihrem Mofa-Roller Yamaha die Steinbuschstraße in Richtung Hachenburger Straße und beabsichtigte nach links in Richtung Rathausstraße abzubiegen. Beim Abbiegen übersah sie den von rechts kommenden, Vorfahrt berechtigten Skoda Fabia einer 56jährigen Fahrzeugführerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 15jährige kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 1.500 Euro. Quelle: Polizei