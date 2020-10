Veröffentlicht am 24. Oktober 2020 von wwa

BAD HONNEF – Einbruch in Tankstelle – Täter nutzten Gullydeckel

Mit einem Gullydeckel warfen Unbekannte in der Nacht zu Freitag, 23. Oktober 2020, die gläserne Eingangstür einer Tankstelle auf der Wittichenauer Straße in Bad Honnef ein. Zur Tatzeit gegen 00:40 Uhr gelangten die Einbrecher so in den Verkaufsraum und entwendeten nach den ersten Feststellungen Zigaretten und Getränke.

Nach der Spurensicherung am Tatort hat das zuständige Kriminalkommissariat 34 die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden. Quelle: Polizei