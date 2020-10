Veröffentlicht am 23. Oktober 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus / Corona-Pandemie: Zahl der Infektionen erneut gestiegen / 195 Menschen aktuell positiv auf Corona getestet Am Freitag, 23. Oktober, meldet das Kreisgesundheitsamt erneut einen Anstieg der kreisweiten Corona-Infektionen: Im Vergleich zum Vortag steigt die Gesamtzahl der Infektionen seit März um 41 auf 496. Allerdings sind hier 15 Positiv-Fälle enthalten, die noch am Donnerstag nach Abgabe der Tagesmeldung eingingen. 289 Menschen sind geheilt, aktuell infiziert sind 195. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei rund 116.

• Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 496

Steigerung zum 20. Oktober: +41

Aktuell Infizierte: 195

Geheilte: 289

Verstorbene: 12

in stationärer Behandlung: 1

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 237

Betzdorf-Gebhardshain: 113

Daaden-Herdorf: 36

Hamm: 13

Kirchen: 68

Wissen: 19