Veröffentlicht am 23. Oktober 2020 von wwa

FREUSBURG – Verkehrsunfallflucht in Freusburg

Am Donnerstagnachmittag, 22. Oktober 2020, gegen 16:30 Uhr stellte ein 20jähriger Mann an seinem Ford Fiesta einen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Er hatte seinen Pkw an der B 62 (Siegtalstraße) abgestellt. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug streifte an der Fahrzeugseite vorbei und flüchtete. Es entstand Sachschaden von circa 3.000 Euro. Nach ersten Hinweisen soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen größeren, dunkelfarbenen Pkw aus dem Zulassungsbereich Siegen-Wittgenstein (SI-Kennzeichen) gehandelt haben. Weitere Hinweise an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei