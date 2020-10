Veröffentlicht am 23. Oktober 2020 von wwa

KIRCHEN – Martinszüge und die Gedenkfeiern zum Volkstrauertag abgesagt

In Abstimmung mit allen Ortsgemeinden und der Stadt Kirchen innerhalb der Verbandsgemeinde Kirchen: Aufgrund der aktuellen Situation und der ansteigenden Infektionszahlen während der Corona-Pandemie müssen die Martinszüge und die Gedenkfeiern zum Volkstrauertag in den Ortsgemeinden Brachbach, Friesenhagen, Harbach, Mudersbach, Niederfischbach sowie in der Stadt Kirchen einschließlich der Ortsbezirke Freusburg, Herkersdorf, Katzenbach, Wehbach und Wingendorf in diesem Jahr leider ausfallen. Die Orts- und Stadtbürgermeister danken für das Verständnis und wünschen allen Familien, dass sie gesund bleiben.