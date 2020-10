Veröffentlicht am 22. Oktober 2020 von wwa

CORONA – RHEINLAND-PFALZ Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Neue Regelungen für private Zusammenkünfte und Feiern

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 15.174 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 267 Todesfälle und 10.850 genesene Fälle. 4.057 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Ahrweiler 446 4 367 26,9 Altenkirchen 453 12 252 118 Alzey-Worms 498 12 372 44 Bad Dürkheim 517 13 377 38,4 Bad Kreuznach 463 7 338 36 Bernkastel-Wittlich 422 2 274 79,1 Birkenfeld 270 3 127 96,4 Bitburg-Prüm 622 6 314 158,5 Cochem-Zell 230 1 171 68,4 Donnersbergkreis 221 9 175 21,2 Germersheim 500 9 380 45 Kaiserslautern 334 1 228 17,9 Kusel 171 1 137 38,5 Mainz-Bingen 877 26 618 48,7 Mayen-Koblenz 657 17 480 34,5 Neuwied 716 5 450 50,3 Rhein-Hunsrück 286 6 222 31 Rhein-Lahn-Kreis 288 7 212 32,7 Rhein-Pfalz-Kreis 536 5 393 45,3 Südliche Weinstr. 257 4 186 44,3 Südwestpfalz 207 3 144 45,3 Trier-Saarburg 531 12 403 42,2 Vulkaneifel 234 5 142 74,2 Westerwaldkreis 741 23 582 38,6 Stadt Frankenthal 130 2 87 45,1 Kaiserslautern 381 6 307 31 Koblenz 450 20 345 28,1 Landau i.d.Pfalz 124 2 87 36,3 Ludwigshafen 861 3 625 73,1 Mainz 1500 28 1053 86 Neustadt Weinst. 177 2 159 13,1 Pirmasens 64 0 53 7,5 Speyer 197 1 162 35,6 Trier 321 1 222 45,7 Worms 397 8 342 29,9 Zweibrücken 95 1 64 52,6

Neue Regelungen für private Zusammenkünfte und Feiern

Der Ministerrat hat in seiner heutigen Sitzung eine Änderung der 11. Corona-Bekämpfungsverordnung beschlossen. Diese sieht vor, dass private Zusammenkünfte und Feiern mit zuvor eindeutig festgelegtem Teilnehmerkreis zukünftig nur mit bis zu 25 insgesamt anwesenden Personen in angemieteten oder zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten oder Flächen unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen zulässig sind. Die Änderungsverordnung tritt am 26. Oktober in Kraft.