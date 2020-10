Veröffentlicht am 22. Oktober 2020 von wwa

RENNEROD – Klartext reden bei „Tür zu und Tacheles“ – Michael Wäschenbach und Alfons Giebeler laden zum Austausch ein

Der Wahlkreisabgeordnete Michael Wäschenbach (MdL) und der Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbands Rennerod, Alfons Giebeler, laden die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Rennerod zum gemeinsamen Gespräch ein. Unter dem Motto „Tür zu Tacheles“ können alle Interessierten am 09. November 2020 um 19:00 Uhr ganz einfach via Computer, Smartphone oder Tablet am Dialog teilnehmen und Fragen stellen. „Egal, ob Sie schon immer einmal ‚Dampf ablassen‘ wollten oder eine Idee/Anregung haben, die von der Politik dringend angegangen werden sollte – Ihre Anliegen und Fragen sind willkommen“, so der Landtagsabgeordnete. Es solle schließlich Tacheles geredet werden.

Wenn Sie Interesse am Austausch haben, senden Sie zur Anmeldung einfach eine formlose E-Mail an info@michael-waeschenbach.de. Sie erhalten dann die Einwahldaten und alle weiteren Informationen vor dem 09.11. ebenfalls per E-Mail!