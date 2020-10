Veröffentlicht am 22. Oktober 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Guido Böing ist neuer stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Altenkirchen

Bürgermeister Fred Jüngerich begrüßte den neuen stellvertretenden Dienststellenleiter der Polizeiinspektion (PI) Altenkirchen. Am 1. August 2020 wechselte Polizeihauptkommissar Guido Böing aus Bergenhausen von der Kriminalinspektion Betzdorf zur PI nach Altenkirchen und übernahm dort die stellvertretende Leitung. Er ist bereits seit 38 Jahren im Polizeidienst tätig. „Es ist schon lange mein Wunsch, nach Altenkirchen zu wechseln. Diese Gelegenheit habe ich nun gerne wahrgenommen“, so Böing. Aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung leitet er hier nun die Abteilung des Kriminal- und Bezirksdienstes und arbeitet weiterhin in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Betzdorf.

Beim Besuch im Rathaus hieß Bürgermeister Jüngerich Guido Böing und Hans-Christian Schlemm herzlich willkommen und verdeutlichte, wie gut die Zusammenarbeit mit der PI Altenkirchen funktioniert. „Die Zusammenarbeit mit dem Rathaus und der Polizei ist sehr wichtig und gut. Besonders in der Vollzugshilfe brauchen wir oft Unterstützung durch die Polizei, die hier ein wichtiges Bindeglied für die Verwaltung ist.“, so Jüngerich.

„Besonders während der aktuellen Situation, begründet durch die Corona-Pandemie, ist es wichtig, gemeinsam ein nachhaltiges und gutes Ergebnis zu erzielen.“, betonte Dienststellenleiter Schlemm. Die Umsetzung der coronabedingten Maßnahmen, wie zum Beispiel die der Quarantäne, habe man bislang so gewährleisten können. Auch Hans-Christian Schlemm sieht sich und seine Mitarbeiter derzeit gut aufgestellt und blickt positiv in die Zukunft.

Foto: Bürgermeister Fred Jüngerich (links) begrüßte den stellvertretenden Dienststellenleiter der PI Altenkirchen, Hauptkommissar Guido Böing (Mitte), gemeinsam mit dem Dienststellenleiter Hans-Christian Schlemm (rechts) im Altenkirchener Rathaus. Foto: Verbandsgemeindeverwaltung

