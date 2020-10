Veröffentlicht am 23. Oktober 2020 von wwa

NEUWIED – Kinder- und Jugendbüro zieht erneut um

Das städtische Kinder- und Jugendbüro (KiJub) steht vor einem erneuten Umzug – allerdings innerhalb des Verwaltungshochhauses an der Heddesdorfer Straße 33. Ab Dienstag, 3. November, ist das KiJub dann nicht mehr im Verwaltungstrakt des Jugend- und Sozialamtes, sondern im ersten Obergeschoss des Gebäudes der Volkshochschule zu finden – und zwar in den Räumen 113 bis 120. Die bisherigen Telefonnummern der Mitarbeiter behalten ihre Gültigkeit.

Der Umzug erfordert natürlich einige Maßnahmen. Daher ist das KiJub am Montag, 2. November, und am Mittwoch, 4. November, nur eingeschränkt erreichbar. Am Umzugstag, 3. November, ist es komplett geschlossen. Anträge, Anliegen und ähnliches können trotz aller Einschränkungen – vor allem auch am Schließungstag – in dringenden Fällen an den Infoschalter des Jugend- und Sozialamtes in der Heddesdorfer Straße 33 gerichtet werden.