Veröffentlicht am 21. Oktober 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – 24 neue Corona-Fälle im Landkreis Neuwied

Im Kreis Neuwied wurden 24 neue Corona-Positivfälle registriert. Die Summe aller Fälle steigt auf 696 an. Der Inzidenzwert liegt gemäß aktueller Berechnung des Landesuntersuchungsamtes RLP nun bei 53. Damit liegt der Kreis Neuwied wieder in der Warnstufe „rot“ und gilt als Risikogebiet. Durch das Infektionsgeschehen sind aktuell die ev. Kita in Neustadt sowie die Kita der AWO Neuwied betroffen.

Die regionale Task-Force hat heute in einer Telefonkonferenz das aktuelle Infektionsgeschehen im Kreis Neuwied bewertet. Seit einigen Tagen bewegt sich der Inzidenzwert im Kreis um den Wert 50 und damit immer wieder in der Warnstufe „rot“. Die aktuellen Positivfälle sind flächendeckend im Kreis Neuwied und viele Infektionsketten sind auf private Feiern und Zusammenkünfte zurückzuführen. Im gemeinsamen Austausch mit Vertretern des Landes wurde unter anderem festgelegt, dass es weitere Einschränkungen bei Veranstaltungen geben wird. So werden private Feiern nur noch mit bis zu 25 Personen erlaubt sein. Weiterhin wird dringend empfohlen Zusammenkünfte in privaten Räumen auf bis zu 10 Personen aus max. 2 Haushalten zu begrenzen. Flohmärkte werden grundsätzlich verboten. Die Maßnahmen werden durch eine neue Allgemeinverfügung der Kreisverwaltung erlassen. Diese wird am Samstag in Kraft treten und soll zunächst bis zum 8. November gültig bleiben. Die übrigen Regelungen werden in die neue Verfügung übernommen. Die Task-Force bewertet das Infektionsgeschehen regelmäßig neu und prüft, ob zusätzliche Maßnahmen notwendig sind. Der regionalen Task-Force, die vom Gesundheitsministerium einberufen wird, gehören Vertreter des Sozialministeriums, Gesundheitsministeriums, Innenministerium, der ADD, der Polizei sowie der Kreisverwaltung an.

Am vergangenen Wochenende waren Teams, bestehend aus Polizei und Ordnungsverwaltung, mehrere Stunden im Stadtgebiet unterwegs, um die Einhaltung der aktuellen Vorgaben der Corona-Bekämpfungsverordnung zu kontrollieren. Einige Betriebe wurden ermahnt, weil kleinere Verstöße vorlagen. Anzeigen mussten bei den Kontrollen nicht gefertigt werden. Am kommenden Wochenende wird es wieder Kontrollen im gesamten Kreisgebiet geben.

In der Fieberambulanz Neuwied wurden am Mittwoch 118 Personen getestet.

Die Fälle verteilen sich auf die Kommunen wie folgt: