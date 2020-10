Veröffentlicht am 21. Oktober 2020 von wwa

GROSSMAISCHEID – Mann musste von Feuerwehr aus Steiger gerettet werden

Am Mittwochnachmittag, 21. Oktober 2020, gingen kurz nach 15 Uhr die Melder bei den Kameraden der Feuerwehren Großmaischeid und Dierdorf. Die Leitstelle meldete eine dringende Höhenrettung aus einem Kran in Großmaischeid.

Was war passiert? An einer Baustelle in Großmaischeid stand an einem Neubau ein Steiger, in dem ein Mann seine Arbeiten am Haus verrichtete. Aus ungeklärten Gründen ließ sich das Gerät nicht mehr steuern. Alle Versuche, den Steiger wieder in Gang zu setzen, schlugen fehl. Als nach einer Stunde das Gerät noch immer nicht funktionierte, alarmierten die Bauarbeiter die Feuerwehr.

Die Feuerwehren Dierdorf und Großmaischeid sowie der Rettungsdienst rückten an. Mit der Drehleiter konnte der Mann aus seiner hilflosen Lage in rund 15 Metern Höhe befreit werden. Er war unverletzt. Insgesamt waren für die Feuerwehr 27 Rettungskräfte im Einsatz. Die Polizei Straßenhaus hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: Feuerwehr VG Dierdorf