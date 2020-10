Veröffentlicht am 21. Oktober 2020 von wwa

DAADEN Parkplatzunfall mit anschließender Flucht in Daaden

Am Dienstagvormittag, 20. Oktober 2020, stellte eine 24jährige Frau an ihrem auf dem Fontenay-Le-Fleury-Platz in der Ortsmitte von Daaden geparkten Pkw einen Schaden fest. Das Fahrzeug wurde im Verlauf des vormittags vermutlich beim Ausparken von einem anderen Fahrzeugführer im Heckbereich beschädigt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit circa 500 Euro. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polize