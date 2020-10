ALTENKIRCHEN Ehemaliger Toom/Rewe Markt zum Weyerdamm wird im Herbst/Winter vorübergehend zur KulturEtage

Veröffentlicht am 21. Oktober 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN Ein echter Paukenschlag von der Felsenkeller Kultur im Herbst – Ehemaliger Toom/Rewe Markt zum Weyerdamm wird im Herbst/Winter vorübergehend zur KulturEtage – Konzerte-Kulinarisches-Kabarett auf 4.000 m² – Konstantin Wecker, Lisa Eckhart, Pippo Pollina, Torsten Sträter und viele namhafte Künstler kommen in die Kreisstadt

Das ist ein regelrechter Paukenschlag, der da von jetzt auf gleich von der Felsenkeller Kultur ausgeht und in der Kreisstadt initiiert wird. Zwei Monate lang auf 4.000 m² des leerstehenden, ehemaligen Toom/Rewe Marktes verwandelt dieser sich in die „KulturEtage“.

Nach einem halben Jahr, durch Corona zur „Untätigkeit“ in Sachen live Veranstaltungen verbannt, konnte mit dem Open-Air SternenZelt im August auf dem Schloßplatz in Altenkirchen, das Kulturbüro Haus Felsenkeller e.V unter Beweis stellen, die Felsenkeller Kultur steckt den Kopf nicht in den Sand, sondern blickt nach vorne.

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen.

So ungewöhnlich wie diese Zeit nun mal ist, so ungewöhnlich ist auch der Kultur-Spielort für die Monate November und Dezember 2020. „Die KulturEtage im ehemaligen Toom / Rewe Markt“. Hier hält es Helmut Nöllgen ganz mit dem Theologen Erasmus von Rotterdam, der schon im 15. Jahrhundert sagte: „der Sinn des Lebens ist gepaart mit einem Stück Verrücktheit“, und ohne die geht in der Kultur nichts, erst recht nicht in solchen Zeiten wie heute, so das Altenkirchener Urgestein.

Neben einem prallvollen, hochkarätigen Programm liegt bei der KulturEtage der Focus vor allem auch auf der Räumlichkeit.

Sind im Spiegelzelt die Enge, Dichte, das nahe Miteinander das große Plus, so sind es in Coronazeiten die möglichen, großen Abstände, eine moderne Be- und Entlüftung, Heizung, Sanitäranlagen, Rolltreppe, Parken unter der KulturEtage – besser geht es nicht. All das, bietet die durchgängig leerstehende ehemalige Einkaufsetage auf 4.000 m² Gesamtfläche.

So haben es die Altenkirchener „Kulturmacher“ in nur vier Wochen geschafft, dieses doch recht innovative und ambitionierte zwei Monatsprojekt anzupacken und zu realisieren.

Das Mut zu anderen Wegen wertgeschätzt wird, so Nöllgen, zeigen die durchweg äußerst positiven Reaktionen des Publikums bei Vorgesprächen zu dieser Idee. „Das wir mit der Planung zu einer solch großen Räumlichkeit die Ängste der Menschen vor zu kleinen Räumen somit ernst nehmen, wird gesehen“. Alles passiert in enger Absprache mit den entsprechenden Behörden und da die gesamte Infrastruktur auf der Marktetage funktionstüchtig und auf modernstem Stand ist, können alle Corona Vorgaben problemlos erfüllt werden.

Ebenso wertschätzen die Idee der KulturEtage die vielen Künstler, die zugesagt haben zu kommen. Namhafte Künstler wie Konstantin Wecker, Torsten Sträter oder gar Pippo Pollina, der zu seinem einzigen Konzert dieses Jahr nach Altenkirchen kommen wird. „Nicht nach Hamburg, Berlin oder München, nein nach Altenkirchen“, so Nöllgen. Das hat nicht nur mit Corona zu tun, vielmehr ist es auch noch einmal der Beweis dafür, dass die über 35 Jahre gewachsenen Kontakte der Soziokulturellen Arbeit auch in „schlechten Zeiten“ Bestand haben und aufblühen.

Weitere namhafte Künstler wie die Kabarettistin Lisa Eckhart, Stoppok, Etta Scollo, der Schauspieler Christian Redl werden ebenso Gast in der „KulturEtage“ sein, wie die wunderbare Damenkapelle Berlin, die im Dezember, in dann weihnachtlicher Atmosphäre mit Weihnachtsbaum in der KulturEtage bezaubern werden.

Aber der Blickwinkel liegt beim Felsenkeller Herbst/Winter Programm nicht nur bei großen Kulturabenden. Vielmehr wollen die Macher mit ihrem Programm und dem gewählten Dezember Motto „Servus Jumbo-Servus Toom“ dem Gebäude selbst, was immerhin viele Jahrzehnte das Stadtbild mitgeprägt hat, vor dem Abriss 2021 ein wenig Respekt zeigen und mit einigen Veranstaltungstagen wie Modenschau (in Planung), Frühstück/Brunch, einem Bayrischen Abend und weiteren Themenabenden an manchen Abenden auch bei freiem Eintritt, Kino/Essen Abende in Kooperation mit dem CINEXX Hachenburg und einiges mehr, um den Menschen die Möglichkeit zu geben „Abschied“ zu nehmen von einer Gebäude-Ära.

Eines steht aber auch fest, man wird die ehemalige Marktetage so noch nie gesehen haben und wird sie auch nie wieder so erleben können. Vielleicht doch noch ein Stück Spiegelzelt-Flair, wenn auch anders, in Altenkirchen? Ja mit Sicherheit, denn die Ideengeber der KulturEtage werden die 4.000 m² mit Bistrotischen, Galastühlen, der Spiegelzeltbarwand und großer Bühne herrichten und ein ungewöhnliches Ambiente schaffen.

Der Spiegelzelt Caterer Landwind zaubert an allen Tagen feines köstliches und das Gastronomie-Team lässt keine Wünsche offen.

Der gesamten Monat November steht unter dem Motto „Demokratie wagen, bewahren und feiern“. Mit Blick auf die Wahl in den USA am 3. November und der Black Lives Matter Bewegung startet das Kulturbüro mit einem richtigen Kracher:

Die Sweet Soul Music Revue, die 2014 im Spiegelzelt restlos begeisterte gibt am Freitag, 6. November 2020 den Startschuss für die „KulturEtage“ zum Weyerdamm in Altenkirchen.

Eintrittskarten sind ab sofort unter www.kultur-felsenkeller.de oder im Kulturbüro in der Marktstr. 30, Altenkirchen erhältlich.

Programm: