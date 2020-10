Veröffentlicht am 20. Oktober 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie: Aktuell 120 Infektionen im Kreis

Am Dienstagmittag, 20. Oktober 2020, um 13 Uhr meldet das Gesundheitsamt des Kreises Altenkirchen weitere positive Corona-Testergebnisse: Mit einem Plus von 18 Personen gegenüber Montag steigt die Zahl der insgesamt seit Pandemiebeginn positiv getesteten Menschen im Kreis auf 410. Gleichzeitig erhöht sich die Zahl der Geheilten auf 278. Aktuell sind 120 Personen positiv getestet.

Bei den neuen Fällen handelt es sich weitgehend erneut um Infektionen unter Teilnehmern bei der Baptisten-Hochzeit in der Kreisstadt sowie aus deren Umfeld. Derzeit laufen weitere Tests von Kontaktpersonen der Infizierten. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis AItenkirchen liegt heute bei 95,5.

Betroffen von Infektionen im Nachgang der Hochzeit sind das Finanzamt AItenkirchen, die Verbandsgemeinde AItenkirchen-Flammersfeld, das DRK-Krankenhaus und die Kindertagesstätte in Weyerbusch. Hier wurden jeweils Infektionen bei einzelnen Mitarbeitern festgestellt. In allen Einrichtungen wurden entsprechende Maßnahmen getroffen und Tests durchgeführt, in der Weyerbuscher Kita wurden zwei Gruppen vorerst geschlossen.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 410

Steigerung zum 18. Oktober: +18

Aktuell Infizierte: 120

Geheilte: 278

Verstorbene: 12

in stationärer Behandlung: 1