Veröffentlicht am 20. Oktober 2020 von wwa

BETZDORF – Farbschmierereien in der Innenstadt von Betzdorf

Am Freitagmorgen, 16. Oktober 2020, zwischen 02.00 bis 06:00 Uhr wurden in verschiedenen Straßenzügen in der Betzdorfer Altstadt, Bereich Viktoriastraße, Bahnhofstraße, Moltkestraße eine Reihe von Sachbeschädigungen durch Graffiti angezeigt. Der oder die unbekannte/n Täter zogen dabei durch den Stadtbereich und beschmierten wahllos Hauswände, Unterführungen, Straßenlaternen, Verkehrszeichen und Stromkästen mit Farbe. Es entstand noch nicht zu beziffernder Sachschaden. Hinweise auf den oder die Täter an die Polizeiinspektion Betzdorf. Quelle: Polizei