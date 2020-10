Veröffentlicht am 20. Oktober 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – Kreis Neuwied wieder in Warnstufe orange

Die Summe der Fallzahlen ist im Kreis Neuwied auf 672 angestiegen. Der aktuelle Inzidenzwert liegt gemäß Berechnung des Landesuntersuchungsamtes RLP bei 46. Damit liegt der Kreis Neuwied wieder in der Warnstufe „orange“. Die regionale Task-Force wird dennoch zeitnah das aktuelle Infektionsgeschehen nochmals bewerten und über mögliche individuelle Maßnahmen beraten.

In der Fieberambulanz Neuwied wurden am Montag 168 und am Dienstag 106 Personen getestet.

Die Fälle verteilen sich auf die Kommunen wie folgt: