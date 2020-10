Veröffentlicht am 20. Oktober 2020 von wwa

IRLICH – Jan Einig trifft sich mit Bürgern in Irlich

Irlich ist die nächste Station der Stadtteile-Sprechstunden „Auf ein Wort“, bei denen sich Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig mit Bürgerinnen und Bürgern zu Einzelgesprächen trifft. Und zwar am Dienstag, 3. November, von 17 bis 19 Uhr im katholischen Pfarrheim. Natürlich gelten auch bei diesem Anlass die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Wer also mit dem OB über Angelegenheiten des Stadtteils Irlich sprechen möchte, wird gebeten, sich zuvor anzumelden auf www.neuwied.de/buergersprechstunde.html oder auch per Mail an oberbuergermeister@neuwied.de . Wer über kein Internet verfügt, kann natürlich auch anrufen: 02631 802 261. Zur Planung der Einzelgespräche wird gebeten, bei der Anmeldung kurz das Anliegen zu schildern. Nächster Termin ist am 7. Dezember in Niederbieber.