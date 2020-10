Veröffentlicht am 18. Oktober 2020 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall auf der K 97

Ein 21jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Samstagabend, 17. Oktober 2020, gegen 20.40 Uhr, in Kirchen, K 97 aus Richtung Katzenbach kommend in Richtung Brachbach, als er im Verlauf einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Er fuhr in die Böschung, überschlug sich und kam letztlich wieder auf der Straße zum Stehen. Der 21jährige blieb unverletzt, es entstand jedoch am Fahrzeug Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Quelle: Polizei