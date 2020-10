Veröffentlicht am 18. Oktober 2020 von wwa

ALSDORF – Schrotthändler in Alsdorf kontrolliert

Während der Streifenfahrt wurde ein auswärtiger Schrotthändler am Samstagmittag, 17. Oktober 2020, gegen 12.15 Uhr, in Alsdorf, in der Hauptstraße, festgestellt und einer intensiven Kontrolle unterzogen. Da die entsprechenden Genehmigungen zum Sammeln nicht vorgelegt werden konnten, die beiden Insassen aber bereits Ladung an Bord hatten, wurde das Fahrzeug komplett entladen. Die 23 und 35jährigen Schrottsammler bekommen jetzt eine Strafanzeige und es werden mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei