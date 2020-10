CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Alarmstufe rot erreicht

Veröffentlicht am 18. Oktober 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie: Weitere Testergebnisse nach Altenkirchener Hochzeit – Jetzt 103 Infektionen im Kreis Im Verlauf des Wochenendes sind die Infektionen mit dem Corona-Virus im Kreis Altenkirchen weiter angestiegen: Nach Rückmeldungen der Labore an das Kreisgesundheitsamt steigt die Zahl der insgesamt seit Pandemie-Beginn positiv getesteten Menschen im Kreis auf 381, das sind 34 mehr als am Freitag. Aktuell sind 103 Personen positiv getestet, am Freitag waren es 69.

Bei den neuen Fällen handelt es sich zum allergrößten Teil um Infektionen im Nachgang zur Hochzeit bei der Baptistengemeinde in AItenkirchen. Rund 80 der 150 Gäste dieser Veranstaltung mit Wohnsitz im Kreis sind nun positiv getestet. Über die Ergebnisse der etwa 100 Teilnehmer von außerhalb des Kreises liegen dem Gesundheitsamt keine Informationen vor, weil diese in ihren Heimatkreisen getestet werden. Weitere Ergebnisse stehen noch aus. Zu Wochenbeginn werden Personen aus dem Umfeld der Hochzeitsgäste getestet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis AItenkirchen liegt nunmehr bei 75. Am heutigen Nachmittag berät die Task Force mit Vertretern von Land und Kreis zu den nötigen Maßnahmen für den Landkreis, der im Corona-Warn- und Aktionsplanes RLP die Alarmstufe rot erreicht hat.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick (Stand: 18. Oktober, 13.30 Uhr)

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 381

Steigerung zum 15. Oktober: +34

Aktuell Infizierte: 103

Geheilte: 266

Verstorbene: 12

in stationärer Behandlung: 1