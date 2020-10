Veröffentlicht am 18. Oktober 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Task Force berät über Maßnahmen

Nach dem sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen im Kreis Altenkirchen in Folge der Baptisten-Hochzeit in Altenkirchen ist die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals auf über 50 gestiegen. Der Corona-Warn- und Aktionsplan Rheinland-Pfalz sieht vor, dass eine Task-Force-Gruppe, der seitens des Landes der Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, Detlef Placzek, vorsteht, zusammentritt. Landrat Dr. Peter Enders hat mit ihm vereinbart, dass die Task Force sich am Sonntagnachmittag,18. Oktober, in einer Telefonkonferenz über das weitere Vorgehen und geeignete Maßnahmen verständigt, um das regionale Infektionsgeschehen einzudämmen.

Das Überschreiten der jeweiligen Inzidenzwerte ist ein Warn- und Gefahrenhinweis, der keine Automatismen auslöst. Vielmehr ist im konkreten Einzelfall zu prüfen, welche erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen sind. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, ob die Fälle auf ein eingrenzbares Geschehen zurückzuführen sind. Über diese Maßnahmen wird am Sonntag beraten.

Weiterhin gelten die generellen Empfehlungen als Mindestmaßnahmen: Einhaltung der AHA-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmasken tragen) Einhaltung der Hygienekonzepte

in baulichen Einrichtungen Lüftung gewährleisten dringende Empfehlung der Nutzung der Corona-Warn-App