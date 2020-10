Veröffentlicht am 28. Oktober 2020 von wwa

DIERDORF – Infostand der AfD in Dierdorf

Am Samstag, 31. Oktober 2020, wird die Alternative für Deutschland (AfD) mit einem Infostand in Dierdorf präsent sein und über ihr Parteiprogramm zur Landtagswahl informieren. Die Parteifreunde werden in der Zeit von 10 bis 14 Uhr auf dem Rondell des Marktplatzes Ansprechpartner für die Belange der Bürgerinnen und Bürger sein.