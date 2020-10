WISSEN Ernst-Dieter Henn spendete zum 100. Mal sein Blut

Veröffentlicht am 18. Oktober 2020 von wwa

WISSEN – Die Rotkreuz-Bereitschaft Wissen konnte beim jüngsten Blutspendetermin auch einen Mehrfachspender der außergewöhnlichen Art begrüßen: Ernst-Dieter Henn. Er hat im März 1992 zum ersten Mal seinen „Lebenssaft“ zur Verfügung gestellt. Als Beweggrund gibt er an, das Leben anderer Menschen retten zu wollen. Außerdem könne er selbst in die Lage kommen, auf Spenderblut angewiesen zu sein. Weiterhin werde das Blut gewissenhaft untersucht, was eine gute Gesundheitskontrolle darstellt. Ernst-Dieter Henn hat jetzt genau 100 Blutspendetermine hinter sich gebracht. An ein Aufhören denkt er noch lange nicht.

Insgesamt zählte die Rotkreuz-Bereitschaft Wissen 94 Spender/innen, fünf davon waren zum ersten Mal mit von der löblichen Partie. Gerade in der schwierigen Zeit wie im Moment ist das Spenden von großer Bedeutung, wurde wieder einmal deutlich. Leider konnten die Spender nicht wie sonst üblich als kleines Dankeschön beköstigt werden. Stattdessen gab es Einkaufsgutscheine vom Petz.

Für die Betreuung der Spender und das korrekte Abwickeln sorgten Carsten Henn als Verantwortlicher für das Blutspendewesen in Wissen sowie Heike Dietz, Harald Witt und Christoph Müller.

Alle Termine finden im Kuppelsaal der Volksbank, Rathausstraße 56, zwischen 16 und 20 Uhr statt. Es wird um eine Terminreservierung gebeten unter: (http:/terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/wissen).

Dadurch können Wartezeiten für Spender minimiert werden. Spender ohne Termin werden dazwischen geschoben, müssen aber unter Umständen etwas Geduld aufbringen.

Hier die nächsten Blutspendetermine der Rotkreuz-Bereitschaft Wissen, alle in 2021: 19. Februar, 23. April, 25. Juni, 17. September und 17. Dezember. (bt)

Foto: Beim jüngsten Blutspendetermin der Rotkreuz-Bereitschaft Wissen konnte auch wieder Ernst-Dieter Henn, 3. von li., begrüßt werden. Er blickt nun auf 100faches Spenden zurück. Weiter sind als Helfer zu sehen: Heike Dietz, Harald Witt und Carsten Henn. Christoph Müller als Vierter im Bunde ist nicht im Bild.