Veröffentlicht am 17. Oktober 2020 von wwa

NEUWIED Kinder-Kino zeigt „Meister Eder und sein Pumuckl“ – Aufführung am 4. November – Tickets im Vorverkauf erwerben

Die Reihe „Kino für Kinder“, eine Kooperation zwischen dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied, dem Minski-Team und dem Kino Neuwied, wird am Mittwoch, 4. November, um 16 Uhr im Metropol-Kino an der Heddesdorfer Straße fortgesetzt. Dann läuft der Klassiker „Meister Eder und sein Pumuckl“. Regie in diesem 1982 produzierten Film führte Ulrich König.

Zum Inhalt: Es spukt in der Werkstatt von Schreinermeister Eder. Aber wer bringt dort immer alles durcheinander? Das kann nur der Pumuckl sein, ein Kobold mit den zerzausten roten Haaren. Durch einen Zufall wird der Pumuckl in Meister Eders Werkstatt sichtbar – und in solch einem Fall muss ein Kobold bei demjenigen bleiben, der ihn sehen kann. Schreinermeister Eder wächst sein neuer Mitbewohner schnell ans Herz, auch wenn der übermütige Kobold nur Unsinn im Kopf hat.

Beschließen wird die Kinder-Kino-Reihe ein weiterer Klassiker: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ läuft am 2. Dezember. Der Eintritt kostet für Kinder 2,50 Euro, für Erwachsene 4 Euro. Beim Besuch gilt die aktuelle Landesverordnung zur Corona-Bekämpfung. Tickets gibt es im Vorverkauf online über www.kinoneuwied.de oder per Anruf an die Nummer 02631 243 32 oder 232 51.