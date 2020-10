Veröffentlicht am 17. Oktober 2020 von wwa

MUDERSBACH Unfallflucht durch Lkw-Gespann auf der B 62

Am Donnerstagmorgen, 16. Oktober 2020, gegen 06:30 Uhr parkte eine 56jährige Fahrzeugführerin ihren Hyundai im Bereich der Koblenzer Straße (B 62) in der Ortslage Mudersbach. Nachdem die Fahrerin ausgestiegen war, öffnete sie die hintere Fahrzeugtüre. Nunmehr fuhr ein Lkw mit Anhänger an dem geparkten Pkw vorbei und beschädigte bei der Vorbeifahrt die Fahrzeugtür der Parkerin. Der Lkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit in Richtung Siegen, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Der Sachschaden am Fahrzeug wird von der Polizei auf circa 3.000 Euro geschätzt. Hinweise zum flüchtigen Lkw-Gespann bitte an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei