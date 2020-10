Veröffentlicht am 17. Oktober 2020 von wwa

OBERHONNEFELD-GIEREND Tageswohnungseinbruch in Oberhonnefeld-Gierend

Am Montagabend, 12. Oktober 2020, kam es in der Hauptstraße in Oberhonnefeld-Gierend in den frühen Abendstunden zu einem Einbruch in ein Anwesen. Die Kriminalpolizei Neuwied bittet Wahrnehmungen hinsichtlich verdächtiger Personen und Fahrzeuge unter der Rufnummer 02631/878-0 mitzuteilen. Quelle: Polizei