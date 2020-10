Veröffentlicht am 17. Oktober 2020 von wwa

BETZDORF – Betrunkener randaliert im Zug

Am Donnerstagnachmittag, 15. Oktober 2020, gegen 15:30 Uhr erhielt die Polizeidienststelle in Betzdorf die Mitteilung über einen randalierenden Mann im Zug auf der Siegstrecke Köln-Siegen. Beamte konnten den 36jährigen Mann im Zug antreffen. Er war deutlich alkoholisiert und weigerte sich den in öffentlichen Verkehrsmitteln vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Er wurde schließlich des Zuges verwiesen. Weiterhin wurde ein Verfahren wegen des Nichttragens des Corona-Schutzes eingeleitet. Ein Sachschaden im Zug entstand ersten Ermittlungen nach nicht. Quelle: Polizei