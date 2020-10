Veröffentlicht am 18. Oktober 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller wird ein neues E-Learning angeboten. „FELDENKRAIS zuhause – Übungsanleitung per Videokonferenz“. Ab dem 04. November können Interessente bequem von zuhause aus die Methode kennenlernen. „Macht die Tür zu, schiebt den Sessel zur Seite, holt eine Matte raus: Wir treffen uns online!“ Das ist das Motto des neuen E-Learnings. Für alle, die sich entscheiden, in diesen Zeiten nicht in einen Kursraum zu gehen, aber auf „Bewusstheit durch Bewegung“ kennenlernen und erleben wollen, bietet sich dieser Online-Präsenzkurs an.

Was ist die Idee eines Online-Präsenzkurses? Zu einem verabredeten Zeitpunkt treffen sich TeilnehmerInnen und Referentin zu einer „Video-Konferenz“. Es können sich alle gegenseitig sehen und miteinander sprechen. Christina Schneider wird eine Bewegungsfolge aus FELDENKRAIS anleiten, die TeilnehmerInnen führen die Bewegungen aus und sind dabei für die Referentin sichtbar. Umgekehrt muss die Referentin nicht gesehen werden, sondern nur zu hören sein. Im Anschluss ist es möglich, miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Bewegungslektion werden im Anschluss als Audio-Datei zur Verfügung gestellt, und können somit zu jedem beliebigen Zeitpunkt wiederholt und vertieft werden.

Was brauchten die TeilnehmerInnen? Ein Internet-Zugang, einen Computer (Laptop, Tablet, Smartphone) mit Kamera und Mikrofon ist nötig, außerdem Platz in der Wohnung, um sich auf den Boden zu legen und die Kamera dahin auszurichten. Und natürlich Lust und Neugierde, dieses neue Kurskonzept auszuprobieren.

Es ist ein Vorab-Treffen geplant, in dem die Technik geklärt und getestet wird (Montag, 2.11., 18.00 Uhr). Der Kurs findet mittwochs, 10.00 bis 11.00 Uhr an fünf Terminen ab dem 04. November statt.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.