FENSDORF – St. Martin 2020 in Fensdorf – #wirteilendaslicht

FENSDORF – St. Martin 2020 – #wirteilendaslicht Die Corona-Pandemie hat die Welt auf den Kopf gestellt. Dinge wie der Besuch von Oma und Opa oder das Treffen unter Freunden sind auf einmal nicht mehr selbstverständlich. Das gilt auch für das Martinsfest.

Auch Fensdorf folgt der Empfehlung der Kreisverwaltung Altenkirchen und sagt den traditionellen Martinszug schweren Herzens ab. Trotzdem sollte man Sankt Martin dieses Jahr zu einem ganz besonderen Fest unter dem Motto #wirteilendaslicht machen.

Daher werden die Ratsmitglieder am Martinstag, 11. November 2020, ab 17.00 Uhr, die Martinsbrezeln persönlich zu den Kindern bis einschließlich 12 Jahre (geboren 2008 und später) sowie an die Senioren ab 80 Jahre an die Haustüren bringen. Vielleicht möchtet die Kinder sie ja mit ihren Laternen an den Türen begrüßen oder stellen schon vorher ein Licht an den Häusern auf und teilen so das Licht mit allen Bürger/innen von Fensdorf.

Natürlich werden die Ratsmitglieder eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und die Mindestabstände einhalten. #wirteilendaslicht