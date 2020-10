Veröffentlicht am 15. Oktober 2020 von wwa

HACHENBURG – Diebstahl eines Sonnensegels aus Kinderhort in Hachenburg – Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum zwischen Dienstag und Donnerstag, 06. und 08. Oktober 2020, wurde das im Außenbereich eines Kinderhortes in der Kantstraße in 57627 Hachenburg angebrachte beige Sonnensegel samt Befestigung entwendet. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Rufnummer: 02662-9558-0 in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei