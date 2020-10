Veröffentlicht am 15. Oktober 2020 von wwa

LINKENBACH – Dieseldiebstahl im Neubaugebiet in Linkenbach In der Nacht von Montag auf Dienstag, 12. auf 13. Oktober 2020, wurden im Neubaugebiet, angrenzend zur Straße „Im Grimmel“ in Linkenbach durch unbekannte Täter versucht, an mehreren Baumaschinen die Tankschlösser aufzubrechen. Bei zwei Fahrzeugen blieb es beim Aufbruchsversuch. Hierbei entstand Sachschaden an den Tankschlössern, die sich nicht mehr öffnen lassen. An einem weiteren Fahrzeug gelang es den Tätern, den Tankdeckel aufzubrechen und Dieselkraftstoff zu entwenden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei