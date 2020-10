Veröffentlicht am 15. Oktober 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf der K 130 – Am Dienstagnachmittag, 13. Oktober 2020, gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 53jähriger Fahrzeugführer mit seinem Hyundai die Kreisstraße 130 aus Richtung Selbach/Sieg kommend und bog an der Einmündung zur L 278 nach links in Richtung Wissen ab. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines 59jährigen Fahrzeugführers eines Volvo, der die L 278 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Gebhardshain befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich, wobei insgesamt circa 12.000 Euro Sachschaden entstand. Quelle: Polizei