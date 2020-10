Veröffentlicht am 15. Oktober 2020 von wwa

ALPENROD – 80jährige Frau überschlägt sich bei Unfall auf der L 288 mehrfach mit dem Pkw Am Dienstagmorgen, 13. Oktober 2020, befuhr eine 80jährige Frau um 09.28 Uhr, die L 288 aus Richtung Alpenrod kommend in Richtung Hachenburg. In einer Rechtskurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn, wo ihr eine 52jährige Frau mit ihrem Pkw entgegenkam. Obwohl die 52jährige noch nach rechts auswich, konnte eine Berührung der Fahrzeuge nicht verhindert werden. Die 80jährige wurde dadurch mit ihrem Fahrzeug nach rechts abgewiesen und überschlug sich mehrfach im Straßengraben. Dabei wurde sie schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 52jährige und ihre 16jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Quelle: Polizei