Veröffentlicht am 15. Oktober 2020 von wwa

BETZDORF – Vermisste 13jährige Mädchen in Betzdorf aufgegriffen Am Mittwochmorgen, 14. Oktober 2020, gegen 02:40 Uhr wurden Beamte der Betzdorfer Polizei auf ein Kind aufmerksam gemacht, dass sich am Bahnhofsbereich Betzdorf aufhielt. Das Mädchen wurde zur Dienststelle gebracht. Die weiteren Ermittlungen führten zu dem Ergebnis, dass die 13jährige aus dem Bereich Herborn (Hessen) als vermisst gemeldet war. Nach der Inobhutnahme durch das Jugendamt Altenkirchen, konnte von dort eine Rückführung organisiert werden. Quelle: Polizei