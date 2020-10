Veröffentlicht am 15. Oktober 2020 von wwa

NEUWIED – Live Lounge geht mit „Kunst gegen Bares“ in neue Runde – Coronabedingt gab es eine Pause, doch nun startet die Live Lounge im städtischen Jugendzentrum Big House wieder durch. Drei abwechslungsreiche Veranstaltungen mit interessanten Künstlern sind für dieses Jahr noch geplant. Los geht es am Freitag, 30. Oktober, mit einer neuen Folge „Kunst gegen Bares“, einer Kleinkunstshow, bei der Überraschungen garantiert sind. Einlass im Big House an der Museumsstraße 4a ist ab 19 Uhr, Beginn der Veranstaltung um 20 Uhr.

Als weitere Veranstaltungen stehen ein Poetry Slam am 20. November und zum Abschluss des Jahres ein Wohnzimmerkonzert am 11. Dezember auf dem Programm. Der Eintritt beträgt jeweils fünf Euro. Auf Grund der aktuell gültigen Corona-Verordnung ist die Zahl der Besucher begrenzt. Die Veranstalter bitten daher um eine Voranmeldung per Mail an livelounge@neuwied.de