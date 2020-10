Veröffentlicht am 14. Oktober 2020 von wwa

KÖLBINGEN – Verkehrsunfall in Kölbingen – 17jähriger Leichtkraftradfahrer schwer verletzt – Am Dienstagmorgen, 13. Oktober 2020, gegen 06:45 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Ortslage Kölbingen. Ein 17jähriger Mann aus der Gemeinde Dornburg missachte mit seinem Leichtkraftrad die Vorfahrt eines von links kommenden PKW. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, die anschließend nicht mehr fahrbereit waren. Der Leichtkraftfahrer wurde schwer verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei