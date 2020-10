Veröffentlicht am 14. Oktober 2020 von wwa

NEUWIED – Illegaler Schrottsammler – Am Montagnachmittag, 12. Oktober 2020, fiel den Polizeibeamten in der Raiffeisenstraße in Willroth ein Ford Transit auf, der mit Metallschrott beladen war. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 25jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Dokumente für das Schrottsammeln ist. Zudem war der Fahrer im polizeilichen Fahndungssystem zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Der Metallschrott ist in der Mülldeponie Linkenbach fachgerecht entsorgt worden. Gegen den Betroffenen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstattet und an das Gewerbeaufsichtsamt, die Kreisverwaltung und das SAM Sonderabfall – Management weitergeleitet. Quelle: Polizei