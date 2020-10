Veröffentlicht am 14. Oktober 2020 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung auf der L 288 – Am Montagnachmittag, 12. Oktober 2020, gegen 17:45 Uhr befuhr eine 30jährige Pkw-Fahrerin die L 288 in Betzdorf in Richtung Steineroth. An der Einmündung Tiergartenstraße missachtete ein 47jähriger Pkw-Fahrer die Vorfahrtsberechtigung der jungen Frau. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 16.000 Euro geschätzt. Der Pkw des 47jährigen musste abgeschleppt werden. Quelle: Polizei