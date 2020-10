Veröffentlicht am 13. Oktober 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie: Bislang nur negative Testergebnisse am Altenkirchener Krankenhaus.

Am Dienstagnachmittag, 13. Oktober 2020, um 17 Uhr, meldet das Kreisgesundheitsamt fünf neue Corona-Infektionen im Kreis Altenkirchen. Unter anderem handelt es sich um einen Fünftklässler von der Integrierten Gesamtschule (IGS) Horhausen, der zuletzt am Mittwoch vergangener Woche die Schule besucht hat. Seine Klasse und das Umfeld werden durch das Gesundheitsamt getestet.

Gute Nachrichten kommen aus AItenkirchen: Am Krankenhaus Altenkirchen hat nach der Infektion einer Mitarbeiterin auch die zweite Testreihe bislang nur negative Ergebnisse gebracht, einige stehen allerdings noch aus.

Die Gesamtzahl aller im Pandemie-Verlauf Infizierten im Kreis klettert auf 287, die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis AItenkirchen liegt bei 12.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 287

Steigerung zum 12. Oktober: +5

Aktuell Infizierte: 26

Geheilte: 249

Verstorbene: 12

in stationärer Behandlung: 2

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 82 (+5)

Betzdorf-Gebhardshain: 92

Daaden-Herdorf: 31

Hamm: 4

Kirchen: 61

Wissen: 17