Veröffentlicht am 14. Oktober 2020 von wwa

ORFGEN – Schützen des KKSV Orfgen wanderten nach Heuberg zum Fernsichttisch

Am Sonntag trafen sich um 10.00 Uhr 21 Schützenschwestern und Schützenbrüder am Schützenhaus in Orfgen zum gemeinsamen Wandern. Bei schönem Wetter ging es los in Richtung Giershausen und weiter nach Kraam zur Grillhütte, wo es die erste Verpflegung gab. Gestärkt wurde die nächste Wanderetappe in Angriff genommen.

Von der Grillhütte ging es weiter nach Heuberg zum Fernsichttisch. Von dort aus hat man eine schöne Aussicht Richtung Siebengebirge und Oberwesterwald. Hier wartete der Verpflegungstrupp bereits mit Würstchen und kalten Getränken, sodass keiner der Wanderer hungern oder dürsten musste. Gesättigt ging es dann zum vorletzten Abschnitt der Wanderung nach Walterschen zur Einkehr bei Königin Elke.

Im Anschluss wanderten wir gemütlich zurück zum Schützenhaus in Orfgen. Die Wanderung war ca. 14 Kilometer lang und sehr abwechslungsreich. Der stellv. Vors. Werner Berger dankte Manfred Berger und Manfred Lichtenthäler für die Organisation des Wandertages. Der gesellige Abschluss fand in Schützenhaus bei Kaffee und Kuchen statt. (hws) Fotos: KKSV Orfgen